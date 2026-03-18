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Spuren des Bösen

Spuren des Bösen: Wut

ORF2Folge vom 18.03.2026
Spuren des Bösen: Wut

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Spuren des Bösen

Folge vom 18.03.2026: Spuren des Bösen: Wut

89 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Verhörspezialist Brock jagt einen flüchtigen Mörder und stolpert dabei immer tiefer in ein Netz aus Korruption und alten Intrigen. Die Wiener Polizei bittet Richard Brock um Hilfe, einen flüchtigen Kollegen zu stellen: Bezirksinspektor Manfred Reiser, der seinen Sohn getötet haben soll. Beim Einsatz erleidet Brocks Tochter Petra eine Panikattacke, was eine Verbindung zu einem früheren Fall offenbart. Brock stößt auf ein Geflecht aus Korruption und internen Intrigen, ohne zu ahnen, dass er selbst längst ins Fadenkreuz geraten ist. Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Tobias Moretti (Manfred Reiser) Juergen Maurer (Gerhard Mesek) Sabrina Reiter (Petra Brock) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Matthias Hack (Fritz Stadler) Erwin Steinhauer (Stefan Merz) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg

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