St. Josef am Berg - Berge auf ProbeJetzt kostenlos streamen
St. Josef am Berg
Folge 4: St. Josef am Berg - Berge auf Probe
Der gewiefte Dorfkaiser Joseph Pirnegger trifft mit Svea, der selbstbewussten Verlobten seines Sohnes, auf eine unerwartet starke Gegnerin. Während Svea und Peter im Salzburger Land heiraten wollen, versucht Joseph, beide geschickt im geplanten Nationalpark unterzubringen. Doch Svea widersetzt sich seinen Plänen und stellt den sturen Bürgermeister von Klamm auf ihre Weise. So eskaliert der Generationenkonflikt humorvoll. Besetzung: Harald Krassnitzer (Joseph Pirnegger) Sebastian Wendelin (Peter Pirnegger) Paula Kalenberg (Svea Classen) Petra Morzé (Inge Pirnegger) Branko Samarovski (Franz Mingner) Anna Stieblich (Charlotte Classen) Luka Dimic (Igor Aliew) Bettina Schwarz (Sonja Pirnegger) Regie: Lars Montag Drehbuch: Dirk Kämper Bildquelle: ORF/ARD/Mona Film
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