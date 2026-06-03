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St. Josef am Berg

St. Josef am Berg - Berge auf Probe

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 03.06.2026
St. Josef am Berg - Berge auf Probe

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St. Josef am Berg

Folge 4: St. Josef am Berg - Berge auf Probe

89 Min.Folge vom 03.06.2026

Der gewiefte Dorfkaiser Joseph Pirnegger trifft mit Svea, der selbstbewussten Verlobten seines Sohnes, auf eine unerwartet starke Gegnerin. Während Svea und Peter im Salzburger Land heiraten wollen, versucht Joseph, beide geschickt im geplanten Nationalpark unterzubringen. Doch Svea widersetzt sich seinen Plänen und stellt den sturen Bürgermeister von Klamm auf ihre Weise. So eskaliert der Generationenkonflikt humorvoll. Besetzung: Harald Krassnitzer (Joseph Pirnegger) Sebastian Wendelin (Peter Pirnegger) Paula Kalenberg (Svea Classen) Petra Morzé (Inge Pirnegger) Branko Samarovski (Franz Mingner) Anna Stieblich (Charlotte Classen) Luka Dimic (Igor Aliew) Bettina Schwarz (Sonja Pirnegger) Regie: Lars Montag Drehbuch: Dirk Kämper Bildquelle: ORF/ARD/Mona Film

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