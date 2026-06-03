St. Josef am Berg - Stürmische ZeitenJetzt kostenlos streamen
St. Josef am Berg
Folge 5: St. Josef am Berg - Stürmische Zeiten
Seit kurzem sind Svea und Peter stolze Eltern eines süßen Mädchens. Auch beruflich läuft es rund für die gewissenhafte junge Deutsche. Sie wird zur neuen Bürgermeisterin von Klamm gekürt und stürzt sich sogleich voller Elan in die Arbeit. Das geliebte Projekt ihres Schwiegervaters, den Nationalpark, will sie erst nach intensiven Nachverhandlungen absegnen. Joseph schäumt vor Wut! Als er Svea daraufhin das Leben so schwer wie möglich zu machen versucht, gerät der Konflikt alsbald vollends aus den Fugen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Joseph Pirnegger) Sebastian Wendelin (Peter Pirnegger) Paula Kalenberg (Svea Classen) Petra Morzé (Inge Pirnegger) Branko Samarovski (Franz Mingner) Anna Stieblich (Charlotte Classen) Luka Dimic (Igor Aliew) Bettina Schwarz (Sonja Pirnegger) Regie: Lars Montag Drehbuch: Dirk Kämper Bildquelle: ORF/ARD/Mona Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick