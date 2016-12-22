Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 22.12.2016: Rachefeldzug
44 Min.Folge vom 22.12.2016Ab 16
Maria arbeitet in einer Psychiatrischen Klinik in Pennsylvania als Krankenschwester. Der Job ist hart, da ihre Patienten meist unter Realitätsverlust, schweren Depressionen und Angstzuständen leiden. Doch Maria geht voll darin auf und freut sich, diesen Menschen das Leben zu erleichtern. Doch die patente Frau kommt nicht nur mit ihren Patienten klar, sondern auch mit allen Kollegen, sogar mit Pfleger Denis, der kurz vor seiner Entlassung steht. Mit mütterlicher Fürsorge kümmert sie sich um den kauzigen Außenseiter, bis sie sich von seinen immer heftigeren Zudringlichkeiten gestört fühlt und von ihm abwendet. Denis rast nun vor Zorn und schwört Rache.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.