Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 05.04.2022: Das taube Herz
44 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12
Als sich Sandra scheiden lässt, bleiben Tochter Alyssa und die beiden Söhne bei ihrem Ex-Mann. Wenig später lernt sie Norman kennen, mit dem sie schließlich von Rhode Island nach Maine zieht. Der Umzug verschlechtert die ohnehin angespannte Beziehung zu Sandras Kindern. Und als Norman, der in Maine keinen Job findet und gesundheitlich abbaut, zum Alkoholiker wird, bereut sie ihre Entscheidung bitter – zumal der einst liebenswürdige Mann extrem bösartiger wird. Als Sandra die Beziehung beendet und wieder Kontakt zu ihrer Tochter sucht, rastet Norman aus: Es beginnt ein Alptraum, der tödlich endet.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.