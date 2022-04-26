Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 26.04.2022: Krankhafte Eifersucht
44 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 16
Als sich die 18-jährige Abiturientin Misty in den 15 Jahre älteren George verliebt, warnen ihre Eltern vor einer Beziehung. Doch der Bauarbeiter mit fünf Kindern und die angehende Medizinstudentin werden ein – sehr ungleiches – Paar. Als Misty schwanger wird, bricht sie ihr Studium ab. Einige Jahre später ist sie Mutter von zwei Mädchen und verlässt das Haus nur noch selten. George hat sich in einen eifersüchtigen Kontroll-Freak verwandelt und macht ihr das Leben zur Hölle. Als George droht, Misty umzubringen, falls sie ihn verlässt, beendet sie die toxische Beziehung – und schwebt plötzlich in Lebensgefahr.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.