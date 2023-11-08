Staffel 1 Folge 1: Harte Arbeit auf Peters HofJetzt kostenlos streamen
Stallbursche Lev
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Harte Arbeit auf Peters Hof
23 Min. Folge vom 08.11.2023 Ab 6
Stallbursche Lev besucht als erstes den Hof von Peter. Der Bauer lässt Lev keine Verschnaufpause und ab geht es zum Mähen aufs Feld, in den Wald zum Baum sägen und in den Stall zu den Kühen.
Stallbursche Lev
Altersfreigabe:
6
