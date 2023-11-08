Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stallbursche Lev

Staffel 1 Folge 1: Harte Arbeit auf Peters Hof

ATVStaffel 1Folge 1vom 08.11.2023
23 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6

Stallbursche Lev besucht als erstes den Hof von Peter. Der Bauer lässt Lev keine Verschnaufpause und ab geht es zum Mähen aufs Feld, in den Wald zum Baum sägen und in den Stall zu den Kühen.

