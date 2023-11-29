Staffel 1 Folge 4: 200 Girls für LevJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: 200 Girls für Lev
25 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6
Die Zwillinge Sebastian und Andreas haben Challenges vorbereitet: Quizrunden, 200 Girls, die im Stall warten, um von Lev geschoren zu werden und eine Feuerwehrübung. Stallbursche Lev gibt sein Bestes.
