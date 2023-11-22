Staffel 1 Folge 3: Trinker der SäfteJetzt kostenlos streamen
Stallbursche Lev
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Trinker der Säfte
22 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6
Ran an den Sekt, heißt es diesmal für Lev auf dem Hof von Martin. Es wird etikettiert und verpackt. Lev hat sogar sein eigenes Etikett mitgebracht. Er will seinen eigenen Spritzwein kreieren.
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Altersfreigabe:
6
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