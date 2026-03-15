Starke Stimmen, Starke Frauen - Konzert zum Weltfrauentag aus der Oper Graz (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Starke Stimmen, Starke Frauen - Die Show zum Weltfrauentag
Folge 3: Starke Stimmen, Starke Frauen - Konzert zum Weltfrauentag aus der Oper Graz (in voller Länge)
Anlässlich des Weltfrauentags laden die Schick Sisters österreichische Musikerinnen dazu ein, „gemeinsam ein großes Miteinander zu feiern und der Vielfalt der weiblichen Kulturszene Sichtbarkeit zu geben“. Viele österreichische Acts, u. a. die Kernölamazonen, Virginia Ernst, Maria Bill, Anna-Sophie und als special guests Monika Ballwein sowie Caro Fux werden für einen besonderen Konzertabend sorgen, der die Musik der Frauen Österreichs in den Fokus stellt. Musikalische Unterstützung kommt dabei auch von der OPUS Band; durch die Veranstaltung führt Radio Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch. Produktion: ORF Steiermark / VCM20-Team Sendungshinweis: Starke Stimmen, Starke Frauen - Das Konzert zum Weltfrauentag, 19. März 2026, 23:10 Uhr in ORF III Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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