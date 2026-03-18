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Starke Stimmen, Starke Frauen - Die Show zum Weltfrauentag

Starke Stimmen, Starke Frauen - Das Konzert zum Weltfrauentag

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 18.03.2026
Starke Stimmen, Starke Frauen - Das Konzert zum Weltfrauentag

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Starke Stimmen, Starke Frauen - Die Show zum Weltfrauentag

Folge 4: Starke Stimmen, Starke Frauen - Das Konzert zum Weltfrauentag

71 Min.Folge vom 18.03.2026

Wenn starke Stimmen auf große Bühne treffen, wird aus Musik ein Statement: Die Schick Sisters laden zum Weltfrauentag in die Oper Graz – und feiern mit Österreichs Musikerinnen ein kraftvolles Fest der Vielfalt, Solidarität und künstlerischen Energie. Mit dabei: herausragende Acts wie die Kernölamazonen, Sosamma, Virginia Ernst, Maria Bill und Anna-Sophie, die gemeinsam einen Abend gestalten, der unter die Haut geht und lange nachklingt. Ein besonderes Highlight: Die legendäre Band OPUS sorgt mit ihrem Welthit "Live is Life" für Gänsehaut-Momente – und zeigt, wie stark musikalischer Zusammenhalt klingen kann. Ein Abend voller Emotionen, Überraschungen und geballter Frauenpower Bildquelle: ORF/#weare world women's day/Elisabeth Lechner

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