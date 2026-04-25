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Staying Alive

Whitney Houston & Elvis Presley

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 25.04.2026
Whitney Houston & Elvis Presley

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Staying Alive

Folge 1: Whitney Houston & Elvis Presley

133 Min.Folge vom 25.04.2026

Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha erleben einen einzigartigen Musikmoment. Mit Hilfe modernster Technik singen sie Duette mit Elvis Presley und Whitney Houston und verbinden ihre größten Hits mit zeitlosen Klassikern. Ein Abend voller Gänsehaut-Momente.

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