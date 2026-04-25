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Staying Alive

Amy Winehouse & Freddie Mercury

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 02.05.2026
Amy Winehouse & Freddie Mercury

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Staying Alive

Folge 2: Amy Winehouse & Freddie Mercury

132 Min.Folge vom 02.05.2026

Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha tauchen in einen besonderen Musikabend ein. Dank modernster Technik entstehen berührende Duette mit Amy Winehouse und Freddie Mercury, in denen ihre größten Hits auf legendäre Songs treffen.

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