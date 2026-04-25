Amy Winehouse & Freddie MercuryJetzt kostenlos streamen
Staying Alive
Folge 2: Amy Winehouse & Freddie Mercury
132 Min.Folge vom 02.05.2026
Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha tauchen in einen besonderen Musikabend ein. Dank modernster Technik entstehen berührende Duette mit Amy Winehouse und Freddie Mercury, in denen ihre größten Hits auf legendäre Songs treffen.
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Staying Alive
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Musik
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Joyn