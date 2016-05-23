Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 23.05.2016: Das ist der Hummer!
44 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 12
Noch lauter, noch grüner, noch martialischer: Michael Manousakis nimmt mit seiner Truppe in Peterslahr ein neues Projekt in Angriff. Kunde Sascha träumt seit seiner Jugend von einem Humvee, der militärischen Version des bekannten Hummers. Und wo findet man so ein Fahrzeug? Natürlich bei den „Steel Buddies“! Doch die Einzelteile des Klassikers sind über das ganze Firmengelände verstreut und müssen von den Profi-Mechanikern erst wieder zusammengeschraubt werden. Beim „Hummer-Puzzle“ sind technisches Know-how und Muskelkraft gefragt.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
