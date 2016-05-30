Alles aus für Morlock Motors?Jetzt kostenlos streamen
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 30.05.2016: Alles aus für Morlock Motors?
44 Min.Folge vom 30.05.2016Ab 12
Razzia im Westerwald: Auf dem Hof von „Morlock Motors“ findet eine unangemeldete Kontrolle statt. Ein Dutzend Beamte des Gewerbeaufsichtsamtes, des Umweltschutzes und der Wasseraufsichtsbehörde drehen auf dem Firmengelände jeden Stein um. Handelt es sich bei den alten Militärfahrzeugen um Schrott oder um wertvolle Oldtimer? Stehen die Vehikel zu nah an den Bäumen? Behördentheorie und Schrauber-Alltag prallen aufeinander. Für die „Steel Buddies“ brechen bange Stunden an, denn möglicherweise werden ihre Tore für immer geschlossen.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
