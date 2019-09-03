Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 03.09.2019: Bulli do Brasil
45 Min.Folge vom 03.09.2019Ab 12
Von Russland bis in die Vereinigten Staaten: Wenn Michael Manousakis ein profitables Geschäft wittert, hält ihn nichts mehr im Westerwald. Und in dieser Folge verschlägt es den Ober-“Steel Buddy“ an den Zuckerhut. Denn der Chef von „Morlock Motors“ hat in Brasilien zwanzig VW T1 Bullis an der Angel. In Deutschland kann man mit gut erhaltenen Exemplaren hohe fünfstellige Beträge erzielen. Aber Michael hat die Fahrzeuge „blind“ geordert - ohne eine vorherige Besichtigung. Auf dem Business-Trip nach Südamerika schlägt nun die Stunde der Wahrheit.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.