Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 08.10.2019: Traumschiff?
45 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12
Michael Manousakis hat ein unwiderstehliches Angebot erhalten. Die Luxusjacht ist zwar nicht mehr im besten Zustand, dafür aber preiswert. Solche Deals sind genau nach Michaels Geschmack. Aber: Der Billig-Einkauf muss schnellstens zu einem günstigen Liegeplatz geschleppt werden, damit am Ende nicht doch noch hohe Unkosten anfallen. Die fälligen Reparaturen will der Ober-“Steel Buddy“ anschließend selbst durchführen. Während sich der Firmenboss auf das Kräftemessen mit Poseidon vorbereitet, bringt sein Team ein Amphibienfahrzeug der US-Army auf Vordermann.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.