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Steiermark heute
Folge 1088: Steiermark heute vom 15.04.2026
19 Min.Folge vom 15.04.2026
Treibstoffpreise: Diskussion geht weiter | 500 Experten diskutieren über Energiewende | Aufwärtstrend bei Wohnbaukrediten geht weiter | Land spart zusätzlich 205 Millionen ein | Bauernbund unterstützt neue Jagdregelungen | Jugendstudie:GenZ überwiegend optimistisch | Mehr Datenschutz in KAGes-Spitälern | Buchhandlungspreis für Plautz | Musikanten-Ski-WM | Veranstaltungstipps
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