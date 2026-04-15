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Steiermark heute vom 15.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1088vom 15.04.2026
Steiermark heute vom 15.04.2026

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Folge 1088: Steiermark heute vom 15.04.2026

19 Min.Folge vom 15.04.2026

Treibstoffpreise: Diskussion geht weiter | 500 Experten diskutieren über Energiewende | Aufwärtstrend bei Wohnbaukrediten geht weiter | Land spart zusätzlich 205 Millionen ein | Bauernbund unterstützt neue Jagdregelungen | Jugendstudie:GenZ überwiegend optimistisch | Mehr Datenschutz in KAGes-Spitälern | Buchhandlungspreis für Plautz | Musikanten-Ski-WM | Veranstaltungstipps

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