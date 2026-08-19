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Steiermark heute
Folge 1214: Steiermark heute vom 19.08.2026
19 Min.Folge vom 19.08.2026
Vater gesteht Mord an achtjähriger Tochter | Semriach kämpft gegen Abschiebung von Asyl-Familie | WWF kritisiert hohen Bodenverbrauch | Sommergespräch mit Sandra Krautwaschl (Die Grünen) | GAK: Noch keine Entscheidung bei Trainerfrage | Auftakt der Spielfelder Kulturtage | Veranstaltungstipps
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