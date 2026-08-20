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Steiermark heute
Folge 1215: Steiermark heute vom 20.08.2026
15 Min.Folge vom 20.08.2026
Graz: KPÖ und Grüne setzen Koalition fort | Hitze: Regierung will Vorkehrungen treffen | Greenpeace: Steirischen Städten fehlen Grünflächen | "Sommergespräch" mit Max Lercher (SPÖ) | Literatur auf der ORF-Hör- und Seebühne
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