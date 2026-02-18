Die Kino-Erbin und die schwingende Abrissbirne vorm HotelzimmerJetzt kostenlos streamen
Stoeckel und Krawall
Folge 79: Die Kino-Erbin und die schwingende Abrissbirne vorm Hotelzimmer
65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Hier ist der zweite Teil des Live-Podcasts von Stoeckel und Krawall aus dem Thalia Kino in Berlin Lankwitz. Die Stoeckel will das Lichtspielhaus erben und setzt alles daran, dass der Chef ihn im Testament bedenkt... Ansonsten reden die beiden über Schnäppchen im KaDeWe und Geschenke, die nicht so gut angekommen sind.
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Stoeckel und Krawall
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
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