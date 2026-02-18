Timmy, Tränen, TohuwabohuJetzt kostenlos streamen
Stoeckel und Krawall
Folge 80: Timmy, Tränen, Tohuwabohu
63 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Nach einer längeren Pause sind Stoeckel und Krawall zurück. Die Gründe für die Auszeit erfährst du in dieser etwas ernsteren Folge. Eines ist uns wichtig: In dieser Folge sprechen wir auch über Suizid. Wenn Dich das Thema belastet, höre die Folge vielleicht besser nicht und wende dich, wenn Du dich in einer Krise befindest an vertraute Personen oder suche professionelle Hilfe, z.B. die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) Natürlich sprechen die beiden in ihrer bekannten Art und Weise über den Alltag, den ESC und den Wal Timmy.
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Stoeckel und Krawall
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
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