Parkplatzprobleme

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 14vom 29.10.2025
Folge 14: Parkplatzprobleme

21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Ivy will in Van Nuys unbedingt Fahrräder kaufen. Von Werkzeugen hat er nämlich genug. Mary macht sich voller Euphorie auf den Weg zur Auktion und auch Dave ist guter Dinge. Doch zuerst müssen die Käufer einen passenden Parkplatz finden ...

ProSieben MAXX
