Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Zum Sterben schön

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 11vom 04.11.2025
Zum Sterben schön

Zum Sterben schönJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 11: Zum Sterben schön

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Die Auktionskäufer setzen beim Durchstöbern der Garagen auf ihr gutes Auge. Shana und Edwina entdecken zwischen viel Gerümpel einen verborgenen Schatz. Während Ivy sich über seinen Werkzeugfund freut, kommen Brandi und Jarrod den Toten ganz nahe.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen