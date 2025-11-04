Storage Wars
Folge 11: Zum Sterben schön
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Die Auktionskäufer setzen beim Durchstöbern der Garagen auf ihr gutes Auge. Shana und Edwina entdecken zwischen viel Gerümpel einen verborgenen Schatz. Während Ivy sich über seinen Werkzeugfund freut, kommen Brandi und Jarrod den Toten ganz nahe.
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC