Storage Wars
Folge 12: Schwingt die Hufe!
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
In Hesperia wartet die nächste Auktion auf die Käufer: Mary bildet spontan mit Kenny ein Team, obwohl sich ihre Geschmäcker stark unterscheiden. Die Experten decken indessen auf, wie viel Wert tatsächlich hinter den Gegenständen steckt.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
