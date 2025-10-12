Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 12vom 12.10.2025
Folge 12: König Kitsch

21 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Im Vorort Industry findet heute ein Storage-Verkauf statt. Barry ersteigert die wohl trashigste Garage von allen und wird deshalb zum König Kitsch gekrönt, aber ist auch etwas wertvolles darin versteckt?

