Storage Wars
Folge 20: Rekordverdächtig
21 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12
Heute sind die Käufer in Costa Mesa. Barry ist mit Kenny unterwegs und höchstmotiviert. Darrell erwirbt das größte Lagerabteil in der Geschichte der Storage Wars ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC