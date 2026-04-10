StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - NarzissenJetzt kostenlos streamen
StoryZoo Abenteuer
Folge 61: StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Narzissen
12 Min.Folge vom 10.04.2026
Bax, der Bär, nimmt seine Freunde Toby, den Affen, und Pepper, den Papagei, wieder mit seinem Flugzeug mit zum größten Blumenpark der Welt. Heute lernen Toby und Pepper etwas über die prächtigen Narzissen und pflanzen gleich selbst eine Narzisse an. Bildquelle: ORF/STORYZOO/
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