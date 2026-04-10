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StoryZoo Abenteuer

StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Narzissen

ORF KidsStaffel 1Folge 61vom 10.04.2026
StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Narzissen

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Folge 61: StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Narzissen

12 Min.Folge vom 10.04.2026

Bax, der Bär, nimmt seine Freunde Toby, den Affen, und Pepper, den Papagei, wieder mit seinem Flugzeug mit zum größten Blumenpark der Welt. Heute lernen Toby und Pepper etwas über die prächtigen Narzissen und pflanzen gleich selbst eine Narzisse an. Bildquelle: ORF/STORYZOO/

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