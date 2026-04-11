StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - HyazinthenJetzt kostenlos streamen
StoryZoo Abenteuer
Folge 62: StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Hyazinthen
12 Min.Folge vom 11.04.2026
Toby findet eine Blumenzwiebel, doch welche Blume könnte daraus wachsen? Bax weiß es: Es ist eine Hyazinthe! Die wohlriechende Blume sorgt bei Toby und Pepper für Begeisterung. Doch als sie die Blumenzwiebel einpflanzen, lässt sich die Hyazinthe Zeit, zu sprießen. Bildquelle: ORF/STORYZOO/
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