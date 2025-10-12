Fuerteventura wartet auf den Gewinner-Herzensmensch!Jetzt kostenlos streamen
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz
Folge 2: Fuerteventura wartet auf den Gewinner-Herzensmensch!
46 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 6
Nicht die Quizteilnehmer selbst, sondern der Herzensmensch der Rateteams freut sich über den Hauptpreis! Diesmal geht es mit schauinsland reisen nach Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln. Tommy Scheel begrüßt: Team Prinzenpaar gegen Team Bauernhof.
