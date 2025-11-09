Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Welcher Herzensmensch darf sich auf eine Reise nach Gran Canaria freuen?

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 09.11.2025
Welcher Herzensmensch darf sich auf eine Reise nach Gran Canaria freuen?

Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Folge 6: Welcher Herzensmensch darf sich auf eine Reise nach Gran Canaria freuen?

45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6

In dieser Folge "Strand in Sicht" wetteifern Team Karneval und Team Fahrschule um den Gewinn für ihren Herzensmenschen: Eine Reise nach Gran Canaria - Sonne satt und beeindruckende Vulkanlandschaften erwarten die Glücklichen.

