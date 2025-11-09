Welcher Herzensmensch darf sich auf eine Reise nach Gran Canaria freuen?Jetzt kostenlos streamen
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz
Folge 6: Welcher Herzensmensch darf sich auf eine Reise nach Gran Canaria freuen?
45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6
In dieser Folge "Strand in Sicht" wetteifern Team Karneval und Team Fahrschule um den Gewinn für ihren Herzensmenschen: Eine Reise nach Gran Canaria - Sonne satt und beeindruckende Vulkanlandschaften erwarten die Glücklichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen