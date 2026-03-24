Strangest Things
Folge vom 24.03.2026: Strangest Things - Folge 17
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Archive großer Museen bergen zahlreiche mysteriöse Objekte. Im Britischen Museum in London liegt ein kurios deformierter Gipskopf, in dem sich ein echter menschlicher Schädel befindet. Um wessen Überreste handelt es sich dabei? Eine eigenartige Maschine, die sich im US-Bundesstaat Maine befindet, soll Einfluss auf das Wetter nehmen können. Doch funktioniert die Metallkonstruktion wirklich? Und handelt es sich bei einer Tontafel im Britischen Museum tatsächlich um eine alte Weltkarte?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12