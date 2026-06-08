Strangest Things
Folge vom 08.06.2026: Strangest Things - Folge 18
44 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
In einer Vitrine des Britischen Museums in London steht eine 4500 Jahre alte, kunstvoll verzierte Holzkiste. Erzählt dieses rätselhafte Objekt die Geschichte eines Krieges? Rekonstruiert mithilfe modernster 3D-Technik: Ein 170 Jahre altes, dampfbetriebenes Maschinengewehr. Wie konnte das Schießpulver durch Dampf ersetzt werden? Im mexikanischen Nationalmuseum für Anthropologie steht ein eindrucksvoller Monolith. Doch was war sein Nutzen?
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: welt