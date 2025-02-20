Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

Mit dabei bei "Hundegarten Serres" in Griechenland

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 20.02.2025
Mit dabei bei "Hundegarten Serres" in Griechenland

Mit dabei bei "Hundegarten Serres" in GriechenlandJetzt kostenlos streamen

Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

Folge 3: Mit dabei bei "Hundegarten Serres" in Griechenland

46 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 6

Hundetrainer André Vogt begleitet den deutschen Verein "Hundegarten Serres" in Griechenland und möchte mehr über die Probleme vor Ort erfahren. Gemeinsam mit Christine, der Leiterin der Organisation, besucht er das städtische Tierheim. Dort stößt André auf eine Vierbeinerin, die gut zu Daniela aus Witten passen könnte, die einen Straßenhund adoptieren möchte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
SAT.1 GOLD
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

Alle 1 Staffeln und Folgen