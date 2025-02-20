Mit dabei bei "Hundegarten Serres" in GriechenlandJetzt kostenlos streamen
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
Folge 3: Mit dabei bei "Hundegarten Serres" in Griechenland
46 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 6
Hundetrainer André Vogt begleitet den deutschen Verein "Hundegarten Serres" in Griechenland und möchte mehr über die Probleme vor Ort erfahren. Gemeinsam mit Christine, der Leiterin der Organisation, besucht er das städtische Tierheim. Dort stößt André auf eine Vierbeinerin, die gut zu Daniela aus Witten passen könnte, die einen Straßenhund adoptieren möchte.
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 4dogs media GmbH