Folge 6: Fellkinder in Not in Kroatien
Folge 6: Fellkinder in Not in Kroatien
Daniela aus Netphen möchte einen Tierschutzhund adoptieren. Sie bitte Hundetrainer André Vogt um Hilfe. Er soll auf seiner Reise nach Kroatien nach einer jungen Hündin Ausschau halten, die gut zu ihr und ihrem mittlerweile 13 Jahre alten Rüden Rocky passen könnte. Im kroatischen Daruvar trifft sich André mit Tierschützerin Vesna Plecic und dem deutschen Verein "Fellkinder in Not", um sich einen Überblick über die Lage vor Ort zu verschaffen.
