Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 27.02.2025
48 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Hundetrainer André Vogt begibt sich für sein Herzensprojekt in die Türkei. Dort besucht er Sandra Cecik vom Verein "Pfotenhilfe Antalya". In der Touristenregion stoßen sie auf Straßenhunde, die vor Hotels auf Futterspenden der Touristen hoffen. Auch am Strand begegnen sie Streunern, die nicht kastriert sind. Die Tierschützer versuchen sie einzufangen, um die Population der herrenlosen Hunde in Grenzen zu halten.

