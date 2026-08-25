Sturm der Liebe: Teil 4615Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 461: Sturm der Liebe: Teil 4615
An Fannys Rad versagen plötzlich die Bremsen. Fanny und Kilian verdächtigen sofort Larissa der Sabotage, doch sie streitet alles ab. Als Fritz kurz darauf einräumt, für das defekte Bremskabel verantwortlich zu sein, ist der Schaden schon angerichtet. Leo freut sich über seine neue berufliche Aufgabe im Hotelmanagement und würde den Vertrag am liebsten gleich unterzeichnen. Derweil glaubt Yvonne, dass Erik ihren Hochzeitstag vergessen hat und reagiert entsprechend eingeschnappt. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larisssa) Krista Birkner (Sophia) Thimo Meitner (Fritz) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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