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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4615

ORF2Staffel 1Folge 461vom 25.08.2026
Sturm der Liebe: Teil 4615

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Sturm der Liebe

Folge 461: Sturm der Liebe: Teil 4615

50 Min.Folge vom 25.08.2026

An Fannys Rad versagen plötzlich die Bremsen. Fanny und Kilian verdächtigen sofort Larissa der Sabotage, doch sie streitet alles ab. Als Fritz kurz darauf einräumt, für das defekte Bremskabel verantwortlich zu sein, ist der Schaden schon angerichtet. Leo freut sich über seine neue berufliche Aufgabe im Hotelmanagement und würde den Vertrag am liebsten gleich unterzeichnen. Derweil glaubt Yvonne, dass Erik ihren Hochzeitstag vergessen hat und reagiert entsprechend eingeschnappt. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larisssa) Krista Birkner (Sophia) Thimo Meitner (Fritz) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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