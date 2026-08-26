Sturm der Liebe: Teil 4616Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 462: Sturm der Liebe: Teil 4616
Larissa sprüht vor Tatendrang und treibt unaufhaltsam ihre Vergeltungspläne voran. Dabei ignoriert sie, dass Sophia alles andere als angetan von ihren Machenschaften ist. Selbst die Tatsache, dass sich Fanny aufrichtig für ihre falschen Anschuldigungen entschuldigt, scheint Larissa nicht einbremsen zu können. Doch dann springt eine wichtige Verbündete ab. Katja vermisst Vincent schmerzlich. Bis über beide Ohren verliebt, genießen Fanny und Kilian währenddessen den Tanzabend im Bräustüberl. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Jo Weil (Yannik) Anna Karolin Berger (Larissa) Krista Birkner (Sophia) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF
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