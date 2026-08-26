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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4616

ORF2Staffel 1Folge 462vom 26.08.2026
Sturm der Liebe: Teil 4616

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Sturm der Liebe

Folge 462: Sturm der Liebe: Teil 4616

50 Min.Folge vom 26.08.2026

Larissa sprüht vor Tatendrang und treibt unaufhaltsam ihre Vergeltungspläne voran. Dabei ignoriert sie, dass Sophia alles andere als angetan von ihren Machenschaften ist. Selbst die Tatsache, dass sich Fanny aufrichtig für ihre falschen Anschuldigungen entschuldigt, scheint Larissa nicht einbremsen zu können. Doch dann springt eine wichtige Verbündete ab. Katja vermisst Vincent schmerzlich. Bis über beide Ohren verliebt, genießen Fanny und Kilian währenddessen den Tanzabend im Bräustüberl. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Jo Weil (Yannik) Anna Karolin Berger (Larissa) Krista Birkner (Sophia) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF

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