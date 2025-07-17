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SUITS

Vom gleichen Schlag

NBCUniversalStaffel 8Folge 14vom 17.07.2025
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Folge 14: Vom gleichen Schlag

42 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Harvey Specter arbeitet in der renommierten Anwaltskanzlei Pearson Hardman. Der gutaussehende Anwalt ist nicht nur mit seiner Wirkung auf Frauen unschlagbar, er bringt auch jeden seiner Aufträge in trockene Tücher. Mit seinen Methoden zieht er jedoch zahlreiche Neider auf den Plan und auch sein Rivale Louis Litt, der in derselben Kanzlei arbeitet, kann ihn nicht ausstehen. Als Harvey dann auch noch zum Senior Partner befördert wird, ist Litt alles andere als begeistert.

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