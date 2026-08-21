Fliegende Intensivstation - Ein Rettungshelikopter entstehtJetzt kostenlos streamen
SUPER-FLIEGER
Folge vom 21.08.2026: Fliegende Intensivstation - Ein Rettungshelikopter entsteht
49 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6
Im bayerischen Donauwörth werden bei Airbus Helicopters Rettungshubschrauber gebaut. Für 2017 hat der ADAC elf neue H145 Hubschrauber für die Luftrettung bestellt - die Entstehung eines dieser Modelle haben die Reporter mit Kameras dokumentiert. Die innovative Technik im Inneren des Helikopters ist dabei längst nicht alles - ebenso zählen die Fähigkeiten derjenigen, die in den Fliegern am Steuerknüppel sitzen und mithilfe der Gerätschaften selbst in schwer zugänglichen Gebieten Leben retten.
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Genre:Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt