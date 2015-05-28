Super Nowak vom 28.05.2015Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 2: Super Nowak vom 28.05.2015
47 Min.Folge vom 28.05.2015Ab 6
Super Nowak startet diesmal unter anderem mit der Rubrik "Handwerker in da House". Er fragt sich nämlich: Wie gut und effizient arbeiten Elektronotdienste? Und erbringen sie auch wirklich die Leistung, die man sich erwartet? Außerdem: Mogelpackungen im Visier! Wie viel steckt wirklich drin in Chips-Packungen und Co.? Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis - oder werden wir völlig über den Tisch gezogen? Und gemeinsam mit PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger testet Super Nowak, was der Unterschied zwischen einem Normalen- und einem Bio-Henderl ist. Sind die großen Preisunterschiede gerechtfertigt? Und schmeckt man einen Unterschied?
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Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 3-5: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 5: SUPERNOWAK, Reinhard Nowak, Staffel 5, Konsumentanmagazin, SUPERNOWAK - Der Held der Konsumenten, PULS 4, Magazin ,Comedy, Comedian, Konsumenten