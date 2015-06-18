Super Nowak vom 18.06.2015Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 4: Super Nowak vom 18.06.2015
45 Min.Folge vom 18.06.2015Ab 6
Reinhard Nowak ist als Beschützer der Konsumenten auf Hochtouren: In dieser Episode geht "Super Nowak" baden. Sommersaison ist Badesaison - und vor allem Fußpilzsaison! Unser Superheld sagt den Keimen den Kampf an und macht den Freibadtest mittels Legionellenbefund. Außerdem: Wie kann ich mein Fahrrad vor Dieben schützen? Welche Schlösser sind Hot oder Schrott? "Super Nowak" klärt auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPERNOWAK!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4