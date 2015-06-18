Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 4vom 18.06.2015
Folge 4: Super Nowak vom 18.06.2015

45 Min.Folge vom 18.06.2015Ab 6

Reinhard Nowak ist als Beschützer der Konsumenten auf Hochtouren: In dieser Episode geht "Super Nowak" baden. Sommersaison ist Badesaison - und vor allem Fußpilzsaison! Unser Superheld sagt den Keimen den Kampf an und macht den Freibadtest mittels Legionellenbefund. Außerdem: Wie kann ich mein Fahrrad vor Dieben schützen? Welche Schlösser sind Hot oder Schrott? "Super Nowak" klärt auf.

