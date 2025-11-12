Übersteht unser Fleisch die NachtJetzt kostenlos streamen
SURVIVAL SQUAD
Folge 4: Übersteht unser Fleisch die Nacht
54 Min.Ab 12
Nächte werden länger und die Wildnis zeigt sich von ihrer härtesten Seite. Zwischen Nordlichtern, verdorbenem Fleisch und tiefen Gesprächen über das Leben wächst aus Überleben echte Verbundenheit bis ein unerwarteter Schuss den Tag beendet.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH