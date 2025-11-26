Zum Inhalt springenBarrierefrei
SURVIVAL SQUAD
Staffel 2025Folge 8
Folge 8: Das große Bauen beginnt

40 Min.Ab 12

Als die Sonne hinter dem Horizont versinkt, erfüllt ein unerwarteter Fang die Stille mit neuer Hoffnung. Doch am nächsten Tag fordert die Wildnis ihren Tribut, und jeder geschleppte Baumstamm bringt sie näher an die Grenze ihrer Kräfte – und an das Ungewisse, das vor ihnen liegt.

