SURVIVAL SQUAD
Folge 8: Das große Bauen beginnt
40 Min.Ab 12
Als die Sonne hinter dem Horizont versinkt, erfüllt ein unerwarteter Fang die Stille mit neuer Hoffnung. Doch am nächsten Tag fordert die Wildnis ihren Tribut, und jeder geschleppte Baumstamm bringt sie näher an die Grenze ihrer Kräfte – und an das Ungewisse, das vor ihnen liegt.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH