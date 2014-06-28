Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx
Staffel 3
Folge 11
vom 28.06.2014
Folge 11: Alles Blech

24 Min.
Folge vom 28.06.2014
Ab 6

Bei Familienfeiern oder wenn sich gleich eine ganze Horde von Freunden zum Kaffeetrinken angekündigt hat, sind Blechkuchen einfach ideal - und gar nicht langweilig, wie Enie van de Meiklokjes heute beweist: Sie zaubert einen crunchy Kiba-Bienenstich, extravagante Glitter-Lemon-Strawberry-Cubes und einen Makronengitter-Blechkuchen. Unterstützt wird sie von Konditorin Juliane Hälbig vom für seine tollen Naschereien bekannten Café Schmidt in Hamburg.

