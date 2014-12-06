Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Würziger Winter
24 Min.Folge vom 06.12.2014Ab 6
Enie lädt heute zu einem gemütlichen Tag in ihrer Küche ein. Es gibt Kammerjunker nach dänischem Rezept, Orangen-Zimt-Kuchen mit kandierten Zitrusschalen und indische Pistazienkekse von ihrem Gast Anne Seubert. Gegen Durst und für gute Stimmung wird ein Hot Caipi zubereitet!
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
