Volle Möhre Ostern

sixxStaffel 11Folge 19vom 25.03.2023
25 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 6

Kurz vor Ostern dreht sich bei Enie van de Meiklokjes alles um Möhrchen. Das erste Rezept, das die Meisterbäckerin zaubert, ist eine Karotten-Biskuitrolle mit Kokos-Frischkäsefüllung. Diese verwandelt einen klassischen Rüblikuchen in einen exotischen Leckerbissen. Die englischen Scones werden von Enie mit einer Möhren-Frischzellen-Kur verfeinert. Und zum Schluss darf ein herzhafter Karottenkuchen mit Kichererbsenmehl, Zwiebeln und Kurkuma nicht fehlen.

