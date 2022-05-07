Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 2vom 07.05.2022
Folge 2: Eingebacken um die Welt

27 Min.Folge vom 07.05.2022Ab 6

Enies kulinarische Reise um die Welt hält einige Leckerbissen aus allerlei Ländern bereit. Egal ob Cheeseburger aus Amerika, oder Spinat-Börek aus der Türkei mit einer italienischen Ricotta-Parmesan Füllung: Enie verleiht jedem Rezept ihre ganz persönliche Note. Gemeinsam mit ihrem heutigen Gast Ole Lehmann backt sie außerdem süße und herzhafte Yorkshire Puddings.

sixx
