Der beste ResteschmausJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Der beste Resteschmaus
26 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 6
Enie verwandelt einen bunten Mix aus Essensresten in ein wahres Festmahl: Aus Tomate-Mozzarella und Risotto zaubert sie herzhafte Risottobällchen mit einem Pfirsich-Dip. Außerdem serviert Enie süße Zwetschgenbavesen, Arme Ritter und einen feinen Orangensalat. Gemeinsam mit ihrem heutigen Gast, Aufräum-Expertin Isabella Franke, wirft Enie einen Blick in den Kühlschrank. Mit den Resten aus Thymian, Lauch, Zucchini und Kartoffeln kreieren die beiden einen köstlichen Pie.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen