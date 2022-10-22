Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Es gibt Mais, Baby!

sixxStaffel 11Folge 10vom 22.10.2022
Es gibt Mais, Baby!

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 10: Es gibt Mais, Baby!

27 Min.Folge vom 22.10.2022Ab 6

Pünktlich zur 200. Folge tischt Enie leckere Maisgerichte auf, die Gemüsefans staunen lassen: Neben einem exotischen Karibischen Maisbrot zaubert sie einen außergewöhnlichen Maiskuchen mit Cookieboden und einer Füllung aus Maisgries und süßer Kondensmilch. Gemeinsam mit Foodbloggerin Luisa Weiss kreiert Enie außerdem einen Ricotta Cornmeal Cake mit Preiselbeeren.

